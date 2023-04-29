Москва, 29 апреля, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Российские власти решили выделить дополнительно 350 млн рублей на развитие и популяризацию волейбола, который в 2023 году отмечает своё 100-летие, сообщила 29 апреля пресс-служба Кабинета министров.

Максим Богодвид/РИА Новости Волейбол

Соответствующее распоряжение подписано главой правительства Михаилом Мишустиным.

«На развитие и популяризацию российского волейбола, который в 2023 году отмечает своё 100-летие, будет дополнительно направлено 350 млн рублей в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», — сказано в материале, опубликованном на сайте кабмина.

За счёт этих средств, отмечается в распоряжении, планируется провести спортивные мероприятия, посвящённые памятной дате. В их числе фестивали волейбола в различных регионах, ретроматчи, а также детско-юношеские соревнования.

Также Всероссийская федерация волейбола, которой предоставят субсидии, планирует заняться улучшением сервиса видеотрансляций, созданием интернет-портала об истории отечественного волейбола и организацией съёмок обучающих видеопрограмм.

«Обеспечить финансирование мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия отечественного волейбола правительству поручил президент России», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил руководство, спортсменов, тренерский и административный состав ЦСКА со 100-летним юбилеем клуба.

Начальник ЦСКА полковник Артём Громов сообщил, что празднование 100-летия клуба пройдёт 29 апреля в Центральном академическом театре Российской Армии.