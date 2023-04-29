Москва, , 11:55 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису Елену Киселёву с днём рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Елена Север (Киселёва) © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В поздравительной телеграмме российский лидер отметил её талант, артистизм и работоспособность.

«Талант, артистизм, большая работоспособность позволили вам добиться успехов на отечественной эстраде, завоевать признание как телеведущая и актриса», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что проекты, которыми руководит Елена Север (Киселёва), объединяют людей и являются примером «яркого творчества, благотворительности, общественного служения». Глава государства также пожелал актрисе здоровья, удачи и вдохновения для реализации новых идей и инициатив.

Елена Север входит в совет директоров медиахолдинга «Русской МедиаГруппы», а также является генеральным продюсером кинокомпании «Русский Север».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля академика РАН, ректора МГУ им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего поздравил с днём рождения президент России Владимир Путин. Президент РФ указал, что коллеги, студенты и выпускники МГУ, а также все, кто знаком с Садовничим, неизменно отмечают его исключительные профессиональные качества, огромный творческий потенциал и внимательное, доброжелательное отношение к людям.