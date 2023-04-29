Москва, , 11:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил руководство, спортсменов, тренерский и административный состав ЦСКА со 100-летним юбилеем клуба. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Голкипер ЦСКА Андрей Пронин © ИА REGNUM

Глава государства обратил внимание на то, что богатая история ЦСКА прочно связана со становлением и развитием отечественного спорта высших достижений и массового физкультурного движения, с триумфами атлетов на мировых и национальных первенствах, Олимпийских играх.

«Сегодня мы чествуем «армейцев» всех поколений — тех, кто посвятил свой профессиональный, жизненный путь родному клубу, подавал пример честного, беззаветного служения избранному делу», — говорится в тексте телеграммы.

Президент отметил, что отрадным является то, что и сейчас представители ЦСКА находятся в числе признанных лидеров российского и мирового спорта. Он пожелал коллективу и ветеранам ЦСКА успехов, здоровья и удачи.

Официальным днём основания ЦСКА считается 29 апреля 1923 года.

Как передавало ИА REGNUM, начальник ЦСКА полковник Артём Громов сообщил, что празднование 100-летия клуба пройдёт 29 апреля в Центральном академическом театре Российской армии.

В Международном олимпийском комитете пока не готовы принять решение о допуске спортсменов из Белоруссии и России к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году. Обсуждение этой темы отложено на неопределенный срок.

В МОК не могут найти удовлетворяющее всех решение по допуску к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Глава организации Томас Бах считает необходимым сохранить для них возможность состязаться при условии нейтрального статуса, несмотря на то, что министерства иностранных дел Британии, Польши, Латвии, Эстонии и Литвы выступили против этого решения.