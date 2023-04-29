Зампред Совбеза РФ Медведев завил о необходимости полного разгрома режима в Киеве

Москва, , 11:37 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского «киевским псом», который продолжает заходиться лаем.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Слюна течёт по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества: дайте больше оружия, чтобы было меньше жертв; пойдём возвращать Крым; лучше поддержать Украину сейчас, чтобы не увеличивать риск третьей мировой; война может продолжаться десятилетиями», — написал Медведев в Telegram-канале.

«Что это? Противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания? Бред неуверенности? Давление на своих благодетелей? Общая стойкая паранойя? Безусловно. Всё это вместе», — добавил зампредседателя Совбеза РФ.

Вместе с тем политик заявил, что нельзя недооценивать даже бредовые выступления Зеленского. Это ещё и истерический манифест Киева в целях консолидации нацистской элиты, поддержания боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров, добавил он.

Ответ на этот манифест может быть только таким: массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной Киевом в ходе контрнаступления, с нанесением ВСУ максимального военного поражения.

«Полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории б. Украины. Осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности», — подчеркнул Медведев.

В противном случае «они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность и война растянется надолго, нашей стране это ни к чему», заключил политик.

Ранее президент Украины после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о неприемлемости территориальных компромиссов.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал точку зрения, что «тихий раздел» Украины Польшей и другими государствами представляется ему лучшим вариантом, нежели вступление Киева в НАТО либо мировая война.

По его словам, и Польша, и Венгрия, и Румыния уже давно мечтают забрать себе западные территории Украины, а руководители Польши ведут разговоры с властями Украины о создании конфедерации, что «недалеко и до унии, как это когда-то было».

В середине февраля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер посоветовал президенту Украины как можно скорее покинуть свою страну, чтобы избежать участи Адольфа Гитлера. Кроме того он добавил, что украинская армия находится в критическом состоянии.