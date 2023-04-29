Москва, 29 апреля, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского «киевским псом», который продолжает заходиться лаем.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Слюна течёт по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества: дайте больше оружия, чтобы было меньше жертв; пойдём возвращать Крым; лучше поддержать Украину сейчас, чтобы не увеличивать риск третьей мировой; война может продолжаться десятилетиями», — написал Медведев в Telegram-канале.

«Что это? Противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания? Бред неуверенности? Давление на своих благодетелей? Общая стойкая паранойя? Безусловно. Всё это вместе», — добавил зампредседателя Совбеза РФ.

Вместе с тем политик заявил, что нельзя недооценивать даже бредовые выступления Зеленского. Это ещё и истерический манифест Киева в целях консолидации нацистской элиты, поддержания боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров, добавил он.

Ответ на этот манифест может быть только таким: массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной Киевом в ходе контрнаступления, с нанесением ВСУ максимального военного поражения.

«Полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории б. Украины. Осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности», — подчеркнул Медведев.

В противном случае «они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность и война растянется надолго, нашей стране это ни к чему», заключил политик.

Ранее президент Украины после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о неприемлемости территориальных компромиссов.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал точку зрения, что «тихий раздел» Украины Польшей и другими государствами представляется ему лучшим вариантом, нежели вступление Киева в НАТО либо мировая война.

По его словам, и Польша, и Венгрия, и Румыния уже давно мечтают забрать себе западные территории Украины, а руководители Польши ведут разговоры с властями Украины о создании конфедерации, что «недалеко и до унии, как это когда-то было».

В середине февраля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер посоветовал президенту Украины как можно скорее покинуть свою страну, чтобы избежать участи Адольфа Гитлера. Кроме того он добавил, что украинская армия находится в критическом состоянии.