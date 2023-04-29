Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу в Вашингтоне 30 апреля

Ереван, , 12:34 — REGNUM Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 30 апреля отправится в США, где встретится с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Арарат Мирзоян Parliament. am

«Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30 апреля с рабочим визитом посетит Вашингтон», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе зарубежной поездки запланированы обсуждения по соглашению о нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, в ходе которых подтвердили важность соблюдения договорённостей лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.

Уточняется, что в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе с акцентом на задачи по обеспечению стабильности и безопасности в регионе. Представители двух стран также договорились продолжить контакты на различных уровнях.