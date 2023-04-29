Москва, , 11:29 — REGNUM Спасатели ликвидировали пожар на крыше одного из павильонов на Коптевском рынке в Москве, сообщили 29 апреля в главном управлении МЧС России по столице.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В 10:56 пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар вспыхнул по адресу: улица Коптевская, 24. Возгорание произошло на территории Коптевского рынка, огонь охватил кровлю здания.

Ранее 27 апреля пожар вспыхнул в районе Поклонной горы, на Кутузовском проспекте в Москве. Возгорание произошло на стройке нового элитного жилого комплекса. Сообщений о пострадавших не поступало.