Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Президенты Соединённых Штатов Америки Джо Байден и Украины Владимир Зеленский в скором времени могут лишиться своих кресел. Об этом пишет автор Asia Times Стивен Брайен.

Владимир Зеленский и Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В недалёком будущем Байдену, возможно, придётся повесить свои ходунки, а Зеленский будет искать работу в Калифорнии», — говорится в материале.

По мнению автора, к такому исходу могут привести проблемы Вооружённых сил Украины на фронте. Он уточняет, что у Киева нет запасов и техники, если их планируемое наступление затянется.

Брайен указывает на то, что у Вашингтона в основном закончились боеприпасы и Белый дом вынужден «уничтожать запасы Южной Кореи и Израиля», что, в свою очередь, встревожило израильских генералов.

Автор уверен, что Байдену не светит переизбрание, поскольку его политика ведёт к краху администрации Белого дома. Он также считает, что без переговоров Москва продолжит систематически уничтожать новые бригады ВСУ.

«Имея более крупные силы, более продуманную тактику, больше воздушной мощи, средств ПВО и наземной техники, русские вполне могут разгромить украинскую армию», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что министерство обороны Соединённых Штатов строит планы на увеличение расходов после победы России над киевским режимом. По его словам, председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли рассматривает перспективу развития кризиса на Украине с точки зрения победы России.

Экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор также высказал предположение, что украинская сторона знает, что она проигрывает в конфликте с Россией. Макгрегор отметил, что страны Запада подталкивают украинские войска к началу «массивного» контрнаступления в ближайшее время, однако у ВСУ на данный момент не имеется ресурсов для того, чтобы как-либо переломить сложившуюся ситуацию.