Москва, 29 апреля, 2023, 11:09 — ИА Регнум. В Московской области по факту ДПТ, в котором погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних детей, возбуждено уголовное дело. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной информации, в ночное время на 72-м км Киевского шоссе при повороте на ул. Московскую г. Наро-Фоминска грузовик КамАЗ столкнулся со стоящими на светофоре легковыми автомобилями.

Отмечается, что в результате погибли четыре пассажира одной из автомашин, в том числе двое детей, десяти и семи лет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА REGNUM, в Калмыкии в результате аварии с участием двух легковых автомобилей погибли четыре человека, ещё двое пострадали. По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на 24 апреля на 89-м км автодороги Яшкуль — Комсомольский — Артезиан, столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Accent.