Развожаев сообщил, что пожар на нефтебазе в Севастополе будет потушен до 18:00

Севастополь, , 11:04 — REGNUM Пожар на нефтебазе в Казачьей бухте в Севастополе планируется потушить до 18:00, сообщил 29 апреля губернатор региона Михаил Развожаев.

Пожар на нефтебазе Кадр из видео

«Понятно, пожар высокой сложности, горение нефтепродуктов. Ориентировочное, расчётное время тушения — сегодня 18:00», — сказал он.

Глава Севастополя отметил также, что железнодорожные подъездные пути в районе нефтехранилища долгое время не использовались. По его словам, ведётся их проверка, чтобы пожарный поезд мог принимать участие в тушении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля утром после атаки украинского беспилотника в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте Севастополя произошло возгорание резервуара с топливом, были повреждены четыре цистерны, остальные изолированы.

Площадь пожара составляет почти 1000 кв. метров. Позже губернатор региона сообщил, что пожар удалось локализовать.