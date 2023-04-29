Глава украинской общины Крыма Гридчина: ВСУ ждут неприятные сюрпризы в случае контрнаступления

Симферополь, , 11:18 — REGNUM «Неприятным сюрпризом» станет для ВСУ отпор со стороны российских войск в случае, если киевский режим решится на попытку захвата Крыма. Об этом глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила 29 апреля РИА Новости.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил о готовности ВСУ перейти в контрнаступление, в том числе для выхода к побережью Азовского моря, при поступлении такого приказа. Президент Владимир Зеленский в интервью финскому Yle и другим скандинавским изданиям анонсировал попытку контрнаступления с целью захвата Крыма.

«Убеждена, что в таком случае Киев столкнётся с массой неприятных «сюрпризов», — сказала Гридчина.

Она подчеркнула, что в Крыму уверены в российской армии, «волевых решениях» президента Владимира Путина и руководства республики.

По словам Гридчиной, многие жители Украины, в основном из юго-восточной части страны, интересуются деятельностью украинской общины Крыма. Проживающие на полуострове украинцы давно хотят, чтобы людей на Украине освободили от преступной власти киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Украину, которая находится под внешним управлением, заставят осуществить контрнаступление. Говорить о датах трудно, но это произойдёт не в начале мая, отметил он. Ранее Пушилин подчёркивал, что российские подразделения принимают исчерпывающие меры, чтобы сорвать возможное контрнаступление ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ВС РФ готовы отреагировать на действия Киева: все заявления о возможном контрнаступлении командование учитывает при планировании ведения спецоперации.