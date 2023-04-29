Севастополь, 29 апреля, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Четыре резервуара повреждено на нефтебазе в Севастополе после атаки беспилотных летательных средств. Об этом 29 апреля сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Ранее стало известно, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом в районе улицы Братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. Площадь пожара составляет порядка 1000 кв. м.

Отмечается, что гражданским объектам ничего не угрожает, поскольку данная территория порта находится в отдалении от них. На месте работают 18 пожарных расчётов, 60 огнеборцев сражаются с огнём, ожидается прибытие пожарного поезда.

По данным Развожаева, пострадавших в результате пожара нет.

«Те четыре цистерны, по которым были нанесены удары, практически уже догорели», — сообщил он журналистам.

Губернатор также рассказал, что пожар на топливном резервуаре никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом города. По его словам, эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции.