Москва, 29 апреля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. На Коптевском рынке в Москве произошёл пожар, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

По его словам, пожар вспыхнул по адресу: улица Коптевская, 24. Источник уточнил, что возгорание произошло на территории Коптевского рынка, огонь охватил кровлю здания. На место выехали сотрудники экстренных служб.

«Горят перекрытия между точкой питания «Шаурма» и кровлей», — сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших и возможных причинах произошедшего пока нет.

Накануне, 27 апреля, пожар вспыхнул в районе Поклонной горы, на Кутузовском проспекте в Москве. Возгорание произошло на стройке нового элитного жилого комплекса. Сообщений о пострадавших не поступало.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 апреля в Казачьей бухте Севастополя произошло возгорание резервуара с топливом. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что пожар, площадь которого составила почти 1000 кв. метров, вспыхнул после атаки украинского беспилотника.

Позднее стало известно, что пожар удалось локализовать. «Понятно, пожар высокой сложности, горение нефтепродуктов. Ориентировочное, расчетное время тушения — сегодня 18:00», — сказал губернатор.