Москва, , 10:32 — REGNUM Россия отвергает попытки Украины выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода «Тольятти — Одесса», заявил 29 апреля замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Москва всегда рассматривала аммиак «как обоюдовыгодный коммерческий проект, но не как что-то связанное с возможностью выдвижения политических условий».

С сентября России через посредников, «ооновцев доходили различные политические требования с украинской стороны».

«Они были разнообразные, мы всех их отвергали, и сегодня мы отвергаем», — сказал дипломат журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, что выступает против запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса, но готов дать своё согласие при условии освобождения пленных военнослужащих ВСУ. Он добавил, что предложил именно такой вариант на рассмотрение ООН.