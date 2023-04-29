Курган, 29 апреля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Спасатели локализовали пожар в пригороде Кургана в СНТ «Полянка-2», где огонь охватил 25 строений. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба МЧС РФ по Курганской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ми-8»

По её информации, авиация МЧС России (самолёт амфибия Бе-200 ЧС и вертолёт МИ-8) и пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в СНТ «Полянка-2».

Отмечается, что огнём охвачены 25 строений на общей площади 300 кв. метров, площадь ландшафтного пожара составляет 5 га.

Уточняется, что с огнём ведут борьбу 116 спасателей, которые задействовали 30 единиц техники. Отмечается, что в 11:02 пожар локализован. В 12:19 на пожаре ликвидировано открытое горение.

Как передавало ИА REGNUM, во Владимире на территории рынка оперативно ликвидирован пожар на площади 800 кв. метров. Рано утром спасатели получили сведения о пожаре на рынке по ул. Мещерская, д. 4. Было сформировано пять звеньев газодымозащитной службы для разведки и ликвидации пожара. В результате огню не дали распространиться. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

В Севастополе локализовали пожар на нефтебазе, который возник после атаки украинского беспилотника. При атаке дрона были повреждены четыре цистерны, остальные изолированы.