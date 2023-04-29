Киев, 29 апреля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Сигнал воздушной регионы прозвучал утром 29 апреля в двух областях Украины, расположенных на севере страны. Об этом этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно опубликованным данным, тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях.

В прошлый раз эти регионы оказались в красной зоне накануне вечером.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля сигнал воздушной тревоги прозвучал почти на всей территории Украины. Сообщалось, что с 18:31 мск режим воздушной тревоги действовал в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на территориях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем киевского режима.

21 апреля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины в связи со взлётом самолёта МиГ-31К ВКС России, оснащённого гиперзвуковой ракетой «Кинжал», с аэродрома «Саваслейка» в Нижегородской области.