Сенатор Ковитиди заявила, что после атаки на нефтебазу в Севастополе нужен жёсткий ответ

Симферополь, , 10:39 — REGNUM За атакой ВСУ на нефтебазу в Севастополе должен последовать жёсткий ответ, например, в виде уничтожения украинских нефтеналивных хранилищ в Одессе. Об этом сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди написала 29 апреля в своём Telegram-канале.

Тушение пожара на нефтебазе Кадр из видео

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о пожаре в районе Казачьей бухты. По предварительным данным, в результате атаки беспилотника загорелись резервуары с топливом.

«Произошедшее требует ответного жёсткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены», — подчеркнула Ковитиди.

При этом она отметила, что выражает собственное мнение. По её словам, у России больше нет времени «на медленные танцы».

Как сообщало ИА REGNUM, пожару в Севастополе присвоили 4-й уровень — самый сложный из всех возможных, так как в резервуарах находилось много топлива. Площадь пожара составила около 1000 кв. м. По словам Развожаева, на снабжение города топливом пожар не повлияет, опасности для гражданских объектов нет, эвакуация населения не потребовалась. Пожар локализован, ожидается, что тушение завершат к 18:00 мск.