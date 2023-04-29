Военный аналитик Кнутов: РФ нанесла удар по штабам ВСУ для срыва крупного наступления

Москва, , 10:40 — REGNUM Вооружённые силы России нанесли удар по украинским штабам и базам ВСУ, чтобы сорвать наступление киевского режима. Об этом заявил военный аналитик Юрий Кнутов в интервью «Московскому комсомольцу».

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, удары являются предупредительной мерой для срыва масштабного наступления в Донбассе.

Эксперт заверил, что удары российской армии были массированными и высокоточными, украинская сторона, по его словам, потеряла большое количество военных.

Кнутов отметил, что ракеты большой дальности X-101, X-555 обладают высокой точностью наведения, благодаря им ВС России смогли поразить назначенные объекты, в том числе один из штабов, в котором находились высокопоставленные украинские и западные военные.

Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что ракетные войска РФ поразили украинский объединённый штаб обороны Артёмовска, подразделения Иностранного легиона в районе города Константиновки.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев также сообщил, что в районе Угледара Донецкой Народной Республики (ДНР) российские артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ.