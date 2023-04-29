Школьник случайно застрелил друга в ходе игры в Амурской области

Зейский район, Амурская область, , 10:26 — REGNUM В Зейском районе Амурской области школьник застрелил из охотничьего ружья своего друга в ходе игры. Об этом 29 апреля сообщила прокуратура региона в своём Telegram-канале.

Скорая медицинская помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Установлено, что 28 апреля трое детей 10 и 11 лет находились по месту жительства одного из них в Зейском районе», — сказано в сообщении.

В ходе игры, приводит подробности ведомство, школьники нашли ключ от сейфа, где хранилось огнестрельное нарезное ружье КО-91/30 калибра 7,62 и патроны к нему.

«В дальнейшем, зарядив ружье, один из детей произвел выстрел в другого, смерть наступила на месте происшествия от травматического шока в связи со сквозным пулевым ранением грудной клетки», — сообщила прокуратура, добавив, что по результатам проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также органов по контролю в сфере оборота оружия.

Кроме того, в отношении родителя выстрелившего ребенка возбуждено уголовное дело за небрежное хранение огнестрельного оружия, которое повлекло смерть человека (ч. 1 ст. 224 УК РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в Московской области двухлетний ребёнок выстрелил себе в лоб из травматического пистолета «Оса». Пистолет был оставлен без присмотра. Ребёнка экстренно доставили в медучреждение с диагнозом «перелом кости свода черепа». Уточняется, что пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии, медики пытаются спасти жизнь малыша.