Во Владимире огнеборцы ликвидировали пожар на рынке на площади 800 кв. метров

Владимир, , 10:16 — REGNUM Во Владимире на территории рынка оперативно ликвидирован пожар на площади 800 кв. метров. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

По её информации рано утром спасатели получили сведения о пожаре на рынке по ул. Мещерская, д. 4. По тревоге были подняты 15 огнеборцев, которые задействовали 16 единиц техники. На момент прибытия спасателей наблюдался густой дым из здания склада продукции.

Отмечается, что было сформировано пять звеньев газодымозащитной службы для разведки и ликвидации пожара. В результате огню не дали распространиться, спасатели оперативно ликвидировали горение на площади 800 кв. метров.

Уточняется, что в результате пожара в здании сгорело имущество, также кровля, никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Как передавало ИА REGNUM, в Севастополе локализовали пожар на нефтебазе, который возник после атаки украинского БПЛА. При атаке беспилотника были повреждены четыре цистерны, остальные изолированы.