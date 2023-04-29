Москва, 29 апреля 2023, 10:09 — REGNUM Россия и Украина проводят обмен пленными в наиболее эффективных форматах. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил 29 апреля журналистам.

Пленные ВСУ
Пленные ВСУ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он обратил внимание на недавние обмены пленными и дал им положительную оценку. По словам дипломата, это хорошо в том числе потому, что российские военнопленные зачастую подвергаются бесчеловечному обращению.

«Мы, естественно, благодарны тем, кто проявляет заботу об этом вопросе, но я думаю, что наиболее эффективными были и остаются те форматы, которые мы сейчас используем», — отметил Вершинин.

Он добавил, что украинская сторона заявляет о возможности провести обмен по схеме «всех на всех», но это не стоит даже комментировать. В заявлениях Киева очень много неправды и откровенного вранья, сказал замглавы МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, российская и украинская стороны регулярно заявляют об обменах пленными. Так, 10 апреля в Россию вернулись 106 военнослужащих, а на Украину — 100 человек. В марте уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила о более жестоком, чем раньше, отношении украинских военных к российским пленным. Она отметила, что к пленным применяют новые виды пыток. Практику пыток в ВСУ признали на уровне ООН. Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая на 52-й сессии Совета ООН, заявил, что половина российских военных подвергается в украинском плену жестокому обращению.