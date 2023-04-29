Севастополь, , 10:04 — REGNUM В Севастополе локализовали пожар на нефтебазе, который возник после атаки украинского БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Пожар на нефтебазе Кадр из видео

По его словам, при атаке беспилотника были повреждены четыре цистерны, остальные изолированы.

«Понятно, пожар высокой сложности, горение нефтепродуктов. Ориентировочное, расчетное время тушения — сегодня 18:00», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание резервуара с топливом в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте Севастополя произошло 29 апреля после атаки украинского беспилотника, заявил ранее губернатор. Площадь пожара составляет почти 1000 кв. метров.

Ранее Развожаев заявил, что пожар на топливном резервуаре в Севастополе никак не повлияет на ситуацию со снабжением города топливом.