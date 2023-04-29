Псков, , 10:12 — REGNUM В Псковской области 9 Мая традиционных парадов в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне не будет. Об этом 29 апреля сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, на совместном заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба региона был детально рассмотрен вопрос о проведении военного парада 9 Мая. В результате специалисты пришли к выводу о том, что провести в 2023 году полноценные массовые традиционные мероприятия не представляется возможным по некоторым причинам.

«Участники оперативного совещания пришли к консолидированному решению не проводить торжественные парады в привычном формате», — пояснил глава области, добавив, что акция «Бессмертный полк» пройдёт в регионе в онлайн-формате.

Он подчеркнул, что главным вызовом сегодня является обеспечение безопасности всех участников мероприятий.

Ведерников напомнил, что для каждого жителя России 9 мая является сакральной датой.

«Учитывая все современные внешнеполитические обстоятельства, мы должны ожидать и быть готовыми к провокациям, которые могут планироваться именно в этот день», — предупредил он.

Как передавало ИА REGNUM, в Орловской области на заседании штаба с представителями силовых структур и правоохранительных органов было принято решение отказаться от традиционных мероприятий 1 и 9 Мая. В Севастополе 9 Мая также не будут проводить военный парад. В Крыму тоже решили не проводить военные парады на 9 Мая.

Власти Якутии решили не проводить в этом году традиционное шествие «Бессмертного полка».

В текущем году в Белгородской области не будут проводить традиционный региональный бал для школьников.