Москва, , 09:56 — REGNUM Сформулированные в письме генсека ООН Антониу Гутерриша идеи по зерновой сделке прорабатываются в межведомственном формате, заявил 29 апреля замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Эти предложения рассматриваются и прорабатываются в межведомственном формате», — сказал дипломат журналистам.

Он добавил, что в сформулированных генсеком ООН предложениях «содержатся какие-то новые идеи».

Ранее в ООН сообщили, что Гутерриш передал письмо для президента России Владимира Путина со своими инициативами по реализации зерновой сделки.

Письмо будет изучено, отметил глава МИД России Сергей Лавров. Он также заявил, что если произойдёт утечка документа, это будет означать очередную попытку оказать давление на Россию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что письмо генсека ООН относительно зерновой сделки передано в Кремль по дипломатическим каналам, это обращение рассматривается.