Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за жалобы Мишелю на запрет экспорта зерна

Киев, , 09:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался главе Евросовета Шарлю Мишелю на то, что некоторые соседние государства запретили ввоз украинского зерна, и призвал найти решение ситуации. Украинский лидер написал об этом в Twitter, а пользователи раскритиковали его в комментариях.

Twitter Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«А Украина входит в ЕС?» — задал вопрос один из пользователей.

Другой читатель назвал Зеленского «нахальным типом».

Третий комментатор отметил, что неограниченный экспорт украинского зерна в страны, поддерживающие Киев, может создать проблемы, и Зеленскому следует в первую очередь озаботиться этим.

«Если Польша, Словакия, Венгрия и Румыния столкнутся с серьёзными трудностями из-за этого, то поддержка вашей страны может стать гораздо менее интенсивной», — добавил он.

Четвёртый пользователь возмутился, что весь Евросоюз и так больше года помогает Украине, а лидер киевского режима собрался диктовать свои условия.

Ещё один комментатор отметил, что соседним странам не нужны украинские «продукты с повышенным содержанием пестицидов». Другой читатель добавил, что таким странам, как Польша, приходится соблюдать множество ограничений, касающихся удобрений. Тогда как Киев таможенные пошлины не платит.

«Клоун», — добавил ещё один пользователь.

Другие комментаторы упрекнули Зеленского за отказ подписать мирное соглашение, которое уже «было на столе», и за «толпы молодых украинцев в роскошных автомобилях», которых видят на улицах европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в апреле Польша и Венгрия приостановили ввоз украинской сельхозпродукции из-за недовольства местных фермеров. Их примеру последовали Болгария и Словакия. Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил 28 апреля, что с этим странами, а также с Польшей, согласовано частичное ограничение украинского экспорта. В обмен на снятие запрета с некоторых видов сельхозпродукции им предоставят компенсации.