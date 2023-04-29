Москва, , 09:39 — REGNUM Соединённые Штаты заинтересованы в сохранении работы своего посольства в Москве, хотя отношения между двумя странами находятся на чрезвычайно низком уровне, заявил 29 апреля замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас очень много проблем в двусторонних контактах. Фактически их нет, — сказал дипломат журналистам. — У нас отношения находятся на чрезвычайно низком, если не сказать нулевом уровне».

Вместе с тем Вершинин добавил, что США заинтересованы в сохранении функционирования своего посольства в Москве.

По его мнению, Россия работает с США на основе принципа полной взаимности — «если предпринимаются какие-то недружественные действия в отношении России, американская сторона немедленно получит точно такую же реакцию».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин считает, что тренд многополярного мира будет только усиливаться. Те, кто пытается воспрепятствовать этому, столкнутся с дополнительными проблемами, которых и так хватает, заявил российский лидер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политика западных стран, направленная на изоляцию России, не привела к должному результату. Международное сообщество не придерживается придуманного США и их единомышленниками «порядка, основанного на правилах».