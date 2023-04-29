Глава Севастополя: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение топливом
Севастополь, 29 апреля 2023, 09:43 — REGNUM В Севастополе пожар на топливном резервуаре никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом города. Об этом 29 апреля написал в своём Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции.
Глава региона уточнил, что специалисты Роспотребнадзора проводят замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в микрорайоне Казачья Бухта.
«Наши пожарные — герои. Действуют быстро и слаженно», — написал он, добавив, что пожар является очень сложным — ему присвоен 4 ранг.
Развожаев уточнил, что работы по ликвидации возгорания ещё на много часов, никто из людей не пострадал.
Как передавало ИА REGNUM, в Севастополе не будут эвакуировать жителей из района, где горит нефтебаза. В Севастополе загорелся резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. Площадь пожара составляет порядка 1000 кв. м.
Отмечается, что гражданским объектам ничего не угрожает, поскольку данная территория порта находится в отдалении от них. На месте работают 18 пожарных расчётов, 60 огнеборцев сражаются с огнём, ожидается прибытие пожарного поезда.