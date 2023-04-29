Париж, 29 апреля, 2023, 09:40 — ИА Регнум. В Париже ущерб, который с января был нанесён объектам городской инфраструктуры во время манифестаций против пенсионной реформы, оценивается в размере порядка 1,6 млн евро. Об этом 29 апреля сообщило издание Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

«Ущерб от беспорядков в ходе 12 акций протеста против пенсионной реформы стоил бюджету города 1,6 млн евро», — говорится в его сообщении.

По словам вице-мэра Парижа Эммануэля Грегуара, эта сумма учитывает только ущерб, нанесённый гражданами городским объектам, при этом не была учтена стоимость ремонта после разрушений в офисах частных предприятий.

Отмечается, что руководство Парижа направило 536 тысяч евро на уборку улиц после протестов, чиновникам пришлось привлекать к работе уборщиков во внерабочее время и оплачивать их сверхурочный труд. 106 тысяч евро было направлено на ремонт заграждений и клумб, автобусных остановок и витрин банков.

Уточняется, что наиболее дорогостоящими объектами, которые пришлось восстанавливать, стали киоски прессы и рекламные щиты с подсветкой. На ремонт этих объектов было выделено 836 тысяч евро.

Как уточняет издание, общий объём ущерба от протестов против пенсионной реформы превышает урон, нанесённый погромами сторонников движения «желтых жилетов» в 2018 году. Тогда протесты обошлись городской казне в 1,4 млн евро.

По информации издания, первого мая во Франции пройдут свыше 300 манифестаций, по предварительным данным, в них могут принять участие от 500 до 650 тысяч человек, в том числе от 80 до 100 тысяч человек — в Париже. В столице Франции ожидают от 1,5 до 3 тыс. сторонников движения «желтых жилетов» и 1–2 тыс. радикально настроенных граждан.

Как передавало ИА REGNUM, принятая в парламенте Франции без голосования пенсионная реформа вызвала волну протестов. Премьер-министр республики Элизабет Борн воспользовалась статьёй 49.3 конституции страны, чтобы провести этот законопроект, что стало причиной негодования французских депутатов, которые заявили о «конце демократии» в стране.

Во Франции 23 марта более 1 млн человек вышли на акции против пенсионной реформы. При этом рекорд по числу участников был установлен 7 марта, когда на акции протеста вышли почти 1,3 млн человек.