В МИД РФ заявили, что прогресса в исполнении российской части зерновой сделки пока нет

Москва, , 09:22 — REGNUM Конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о выполнении требований России по зерновой сделке, пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Таким образом он оценил перспективы продления соглашения после 18 мая.

«Пока я повторю то, что мы говорим публично на разных уровнях — у нас нет конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о прогрессе в выполнении наших требований», — сказал он журналистам.

Вместе с тем дипломат добавил, что «время ещё есть». России «рассказывают об усилиях, но нам нужны результаты, а результатов нет», заключил Вершинин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину продлить зерновую сделку. В ближайшее время, по этой информации, вопрос о продлении будет обсуждаться с участием представителей России, Турции и ООН.

Зерновая сделка ранее была продлена до 18 мая 2023 года. В Кремле и МИД России отмечали, что дальнейшее продление будет зависеть от выполнения той части условий, в которых заинтересована Россия.