Лондон, , 09:07 — REGNUM Беженка с Украины приняла участие в британском телешоу «Обнаженное влечение» на телеканале Channel 4, ей пришлось снять всю одежду, чтобы найти себе пару для любовных утех. Об этом сообщила газета Bristol Post.

Манчестер Марина Захарова © ИА REGNUM

По информации издания, 22-летняя гражданка Украины работала сексологом, она подметила, что поиск партнёра на Украине и в Великобритании сильно отличается.

Уточняется, что она уехала в Британию после начала конфликта на Украине.

Отмечается, из шести кандидатов украинка выбрала одного участника, с которым и пошла на свидание в Манчестере.

По информации СМИ, жительницы Великобритании жалуются на то, что украинские беженки, которых они приютили, уводят мужей из семей.

Как передавало ИА REGNUM, в странах ЕС беженцы с Украины столкнулись с сокращением помощи. Так, ранее власти Румынии прекратили выплаты за жильё беженцам, сославшись на нехватку финансовых средств. А 26 апреля правительство этой страны утвердило план официального сокращения выплат почти наполовину для 99 тысяч перемещённых украинцев, которые сейчас проживают в Румынии.