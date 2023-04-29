Лондон, 29 апреля, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Беженка с Украины приняла участие в британском телешоу «Обнаженное влечение» на телеканале Channel 4, ей пришлось снять всю одежду, чтобы найти себе пару для любовных утех. Об этом сообщила газета Bristol Post.

Марина Захарова ИА REGNUM Манчестер

По информации издания, 22-летняя гражданка Украины работала сексологом, она подметила, что поиск партнёра на Украине и в Великобритании сильно отличается.

Уточняется, что она уехала в Британию после начала конфликта на Украине.

Отмечается, из шести кандидатов украинка выбрала одного участника, с которым и пошла на свидание в Манчестере.

По информации СМИ, жительницы Великобритании жалуются на то, что украинские беженки, которых они приютили, уводят мужей из семей.

Как передавало ИА REGNUM, в странах ЕС беженцы с Украины столкнулись с сокращением помощи. Так, ранее власти Румынии прекратили выплаты за жильё беженцам, сославшись на нехватку финансовых средств. А 26 апреля правительство этой страны утвердило план официального сокращения выплат почти наполовину для 99 тысяч перемещённых украинцев, которые сейчас проживают в Румынии.