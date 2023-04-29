Вашингтон, 29 апреля, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Американцы покинут Украины так же, как делали это в других конфликтах, «просто выключив телевизор», заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Сергей Корсун ИА REGNUM Байден на Украине

Он отметил, что Соединённые Штаты не сталкиваются с ужасными последствиями, когда убегают от схватки, как это произошло в Афганистане или Вьетнаме. США просто уходят и возвращаются в свою «крепость».

«А люди, которые поставили на кон всё, когда Вашингтон заверил, что «будет рядом с вами сражаться до конца плечом к плечу», и рискнули всем, что у них есть, оказываются сами по себе», — сказал он в прямом эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Американская политика в Афганистане закончилась позором и унижением, но Вашингтону не пришлось за это платить, напомнил Риттер.

«Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть все эти кадры», — заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева. В Белом доме опасаются, что в случае неудачи наступление Украины может привести к критике президента США Джо Байдена как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее Риттер заявил, что Киев не может восполнить потери среди военных ВСУ. Он обратил внимание на то, что у Украины была регулярная армия, которая в самом начале насчитывала порядка 260 тысяч человек.

Также экс-разведчик считает, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни правительство Украины не будут существовать к концу военного конфликта, а все контракты Киева с компаниями из США на «восстановление Украины» будут аннулированы