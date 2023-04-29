Бухарест, 29 апреля, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Растущие расходы на поддержку Киева сжимают бюджеты восточного крыла Евросоюза, вызывая сокращение экономической помощи беженцам. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Сергей Корсун ИА REGNUM Удар в спину Украине

Обозреватели этого издания напомнили, что страны ЕС направили огромные суммы на поддержку Киева, что сказалось на бюджетах этих государств.

Отмечается, что в связи с этим ранее власти Румынии прекратили выплаты за жильё беженцам, сославшись на нехватку финансовых средств. А 26 апреля правительство этой страны утвердило план официального сокращения выплат почти наполовину для 99 тысяч перемещённых украинцев, которые сейчас проживают в Румынии.

По информации авторов статьи, Польша, зарегистрировав у себя около 1,6 млн беженцев, постепенно отменила жилищную субсидию в размере 40 злотых (10 долларов США) на человека в день для трудоспособных украинцев, которые могут работать, также был отменён бесплатный проезд на общественном транспорте.

Обозреватели отметили, что в Чехии намерены перейти от оплаты домовладельцам к оплате жилья самим беженцам, также планируется сократить эту сумму в конце года для беженцев, которые могут работать.

Уточняется, что в Словакии срок действия жилищных пособий в размере 24 евро (26 долларов США) в день для взрослых и 12 евро на ребёнка истекает в конце мая.

По информации издания, не все государства ЕС сокращают потребление. Так, в Германии, в которой зарегистрировано свыше 900 тысяч беженцев, не производили сокращений.

Отмечается, что с прекращением государственной помощи в Румынии многим беженцам трудно будет платить за аренду жилья, стоимость которой в Бухаресте достигает порядка 400–500 евро в месяц.

«Мы явно становимся обузой. Так что это всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше», — приводит издание слова 55-летней украинки, которая стояла в очереди на станции Красного Креста в Бухаресте за коробкой с продуктами.

Как передавало ИА REGNUM, председатель Европейской народной партии, являющейся ведущей фракцией в Европарламенте, Манфред Вебер считает, что на ЕС наступает новый миграционный кризис. Страны предпочитают не замечать признаков надвигающейся угрозы. Политик отметил, что за первые три месяца 2023 года на территорию Италии прибыло на 300% больше беженцев, чем было зафиксировано за аналогичный период прошлого года. Он напомнил, что в связи с этим страна объявила чрезвычайное положение.

В середине декабря Манфред Вебер допустил, что для того, чтобы избежать нового миграционного кризиса, в Европе следует незамедлительно начать возводить заграждения и усиливать контроль на границах «как на море, так и на суше».