Москва, , 08:35 — REGNUM В России пенсии наличными с 1 мая будет доставлять только «Почта России», сообщил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что ранее пенсию можно было получить лично в отделениях почты, на дому через почтальона, а также в кассах банковских организаций.

Однако с 1 мая «Почта России» получает исключительное право доставлять пенсии наличными или выдавать их в почтовом отделении, добавил Виноградов.

«Таким образом, у пенсионеров по-прежнему остаётся несколько вариантов получения выплат: на банковский счёт, в почтовом отделении или на дому», — объяснил он в беседе с агентством «Прайм».

Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций, то есть в банках, заключил Виноградов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виноградов рассказал о причинах, по которым у получателя может быть слишком маленькая пенсия. Зачастую это ошибки в расчётах либо неперечисление от работодателя взносов.

Многие выплаты в России носят заявительный характер, поэтому гражданам необходимо знать о своих правах и правильно подать документы. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.