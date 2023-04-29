Севастополь, 29 апреля, 2023, 08:26 — ИА Регнум. В Севастополе не будут эвакуировать жителей из района, в котором произошло возгорание резервуара с топливом. Об этом 29 апреля сообщает ТАСС.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

В Севастополе загорелся резервуар с топливом в районе улицы Братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. Площадь пожара составляет порядка 1000 кв. м, пожару был присвоен 4-й класс.

Отмечается, что гражданским объектам ничего не угрожает, поскольку данная территория порта находится в отдалении от них.

По информации агентства, эвакуировать жителей из этого района не планируют.

«Не будет», — приводят журналисты слова источника, который ответил на вопрос, планируется ли эвакуация.

Как передавало ИА REGNUM, на месте работают 18 пожарных расчётов, 60 огнеборцев сражаются с огнём, ожидается прибытие пожарного поезда.

Ранее Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, возгорание произошло из-за попадания беспилотника.