Волгоград, 29 апреля, 2023, 08:17 — ИА Регнум. В Волгоградской области при возгорании частного дома погибли пожилая женщина и двое её внуков 13 и 15 лет, сообщили 29 апреля в региональном главном управлении СКР.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По данным ведомства, инцидент произошёл в ночь на 29 апреля в посёлке Ильевка.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела бабушки и двух её внуков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибли дети 13 и 15 лет. СК проводит проверку. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная проводка.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб при пожаре в деревне Логоушка Курганской области. По данным МЧС, в деревне горели 20 домов и столько же хозяйственных строений на шести тысячах квадратных метров. К месту пожара вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России.