РИА Новости: артиллерия ВСУ вынуждена располагаться у линии соприкосновения

Авдеевка, ДНР, , 08:00 — REGNUM Артиллерия киевской армии из-за активного наступления российских военных вынуждена располагаться рядом с линией боевого соприкосновения, где становится лёгкой мишенью. Об этом рассказал РИА Новости российский боец реактивного дивизиона Первого армейского корпуса с позывным Кречет.

СВО Минобороны России

На авдеевском направлении орудие ВСУ удалось уничтожить всего в 3 км от линии боевого соприкосновения.

«Из-за активных наших наступательных действий украинские артиллеристы вынуждены располагать свои стволы совсем рядом с фронтом, где сами становятся лёгкими мишенями», — пояснил Кречет, добавив, что их легко засечь, даже при маскировке.

Как сообщало ИА REGNUM, тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», применяемая в зоне спецоперации, поразила два опорных пункта украинских войск в Марьинском районе Донецкой Народной Республики.