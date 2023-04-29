Bloomberg: беженцы с Украины стали обузой в Румынии, финансовую помощь сократили

Бухарест, , 07:29 — REGNUM Страны Восточной Европы сокращают финансирование содержания украинских беженцев, пишут обозреватели Bloomberg Андра Тиму и Ирина Вилку.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В статье говорится, что в Румынии четыре месяца назад украинцам перестали оплачивать жильё. Сейчас власти страны решили вдвое урезать выплаты почти 100 тыс. вынужденных переселенцев.

Одна из беженок сказала, что украинцы явно становятся обузой, а когда закончится вся помощь — лишь вопрос времени. Люди не знают, что будут делать дальше, жалуется женщина.

Обозреватели привели данные о 25% жителей Румынии, которые выступают против оказания помощи Украине.

Из-за украинского конфликта бюджеты восточноевропейских стран урезаются, вызывая тем самым сокращение направляемой беженцам помощи. К таким мерам уже пришли в Польше, Чехии и Словакии, добавили авторы материала.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Европейской народной партии Манфред Вебер считает, что на ЕС наступает новый миграционный кризис. Страны предпочитают не замечать признаков надвигающейся угрозы.

Власти Кипра выселят порядка 3 тыс. украинских беженцев, проживающих в отелях по всей стране. Беженцы с Украины, приезжающие на остров с марта 2023 года, могут жить в гостинице до шести месяцев. Затем они могут подать заявление на получение субсидий на аренду жилья, а также обратиться в службу занятости для трудоустройства.