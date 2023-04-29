Развожаев: на локализацию огня горящего резервуара в Севастополе нужно время, топлива очень много

Севастополь, , 07:14 — REGNUM Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что объём топлива в горящем резервуаре достаточно большой, на локализацию возгорания требуется время.

Пожар Pixabay.com

Развожаев сам возглавил оперативный штаб. Удалось выяснить, что никто из людей не пострадал. Гражданским объектам угрозы нет. Морской пассажирский транспорт продолжает работать.

«Ситуация под контролем пожарных и всех оперативных служб. На месте работают 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев задействованы, ожидается прибытие пожарного поезда. 4-й уровень пожара — самый сложный из всех возможных», — сообщил Развозжаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Севастополе в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте загорелся резервуар с топливом. Возгорание произошло из-за попадания беспилотника.