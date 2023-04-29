Донецк, 29 апреля, 2023, 07:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) 47 раз. Всего было выпущено 259 единиц различных боеприпасов, сообщили 29 апреля в представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

Только за ночь ВСУ обстреляли ДНР шесть раз, выпустив 22 снаряда.

Под огнём противника за сутки оказались районы 11 населённых пунктов республики. В результате погибли девять человек, в том числе несовершеннолетняя девочка. Различные ранения получили 17 мирных жителей Донецка и Горловки. Повреждено 31 жилое домостроение и 12 объектов гражданской инфраструктуры.

В предыдущие сутки в ДНР зарегистрировали 35 обстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что 28 апреля украинские войска ударили по центральным районам Донецка, в том числе больнице, парку, жилым домам. В республиканскую травматологию доставили более 10 раненых.