Семья погибшего Героя России Андрея Ковтуна перенаправила пожертвования из Израиля на нужды бойцов

Биробиджан, , 06:52 — REGNUM Члены семьи погибшего в зоне спецоперации Героя России Андрея Ковтуна передали пожертвование от общественных деятелей из Израиля в размере 1 тыс. долларов на нужды военнослужащих, сообщили 29 апреля в пресс-службе правительства Еврейской автономной области (ЕАО).

Звезда Героя России Mil.ru

Председатель международного культурного Центра «Дружба», член Координационного совета организаций русскоязычных соотечественников Израиля Михаил Кимягаров узнал из СМИ о трагедии вице-премьера ЕАО Марии Костюк — матери старшего лейтенанта Андрея Ковтуна. Костюк в ноябре 2022 года принимала участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мне стало известно, что у Андрея остался трёхлетний сын. Прошу передать от меня Марии Костюк тысячу долларов для повседневных нужд и воспитания осиротевшего ребёнка — её внука», — написал Кимягаров.

Представитель МИД России в Хабаровске Павел Силаев передал в собственность семьи сумму в размере 1 тыс. долларов.

Мать, вдова и сестра Героя России решили перенаправить деньги участникам спецоперации. По их мнению, деньги нужнее ребятам, любая помощь не помешает.

Костюк поблагодарила Кимягарова, отметив что его пожертвование станет вкладом в общую Победу.

Власти области намерены передать средства группе «За наших ЕАО», а также активистам региона, собирающим посылки для солдат на передовой.

Как сообщало ИА REGNUM, старший лейтенант Андрей Ковтун совершил подвиг, когда группа мотострелков попала в засаду. Он получил сигнал и принял решение выдвинуться на помощь товарищам. Ковтун закрыл направление огня своей БМП, в результате чего машина была подбита, он до последнего обеспечивал эвакуацию личного состава. 10 августа в последнем бою на территории ДНР Ковтун получил множественные осколочные ранения, ставшие смертельными.