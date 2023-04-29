Марьинка, ДНР, 29 апреля, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», применяемая в зоне спецоперации, поразила два опорных пункта украинских войск в Марьинском районе Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

По его словам, экипажами «Солнцепёков» произведены удары по двум пунктам ВСУ в районе села Пречистовка. В результате противник потерял более 10 солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Угледара Донецкой Народной Республики российские артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ, ликвидировано пять боевиков.

Украинские военнослужащие назвали российскую тяжёлую огнемётную систему залпового огня «Солнцепёк» самым страшным оружием ВС РФ, уничтожающим практически все укрепрайоны ВСУ.