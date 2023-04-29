Вашингтон, 29 апреля, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский не смог получить поддержку американских республиканцев из-за своей либеральной принадлежности, что в итоге несёт угрозу военной помощи Украине со стороны США после 2024 года. Об этом написал обозреватель журнала National Review Бобби Миллер.

President.gov.ua Зеленский

По мнению журналиста, Зеленский мог бы провести «мастер-класс по самосаботажу».

«Появление его жены на обложке журнала Vogue и поддержка прогрессивных общественных движений сыграли на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление — это дело прибрежных элит», — считает Миллер.

Обозреватель также предположил, что смена власти в США в ходе выборов в 2024 году может поставить Киев «в затруднительное положение».

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент разрешил военным занимать руководящие посты в администрациях Днепропетровской области и подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации».