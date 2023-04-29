Президент Путин заявил, что Россия не станет следовать написанным под одеялом правилам Запада

Санкт-Петербург, , 05:24 — REGNUM Непонятные правила пытаются навязать другим западные страны, но Россия следовать им не намерена, заявил 28 апреля на заседании Совета законодателей президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи с членами Совета законодателей Официальное интернет-представительство президента России

Глава государства отметил, что бывшие партнёры в ряде стран маниакально разрушают правовую базу и каналы связи, пытаются навязать всем свои взгляды.

«Кто написал эти правила? У себя где-то под одеялом пишут, и сами под одеялом там что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем. Но и следовать их правилам тоже не собираемся», — сказал утвердительно Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ подчёркивал, что попытки западных стран создать проблемы для России привели к трудностям для них самих. Россия не намерена уходить в самоизоляцию и будет развивать отношения с дружественными странами.