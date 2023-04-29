Путин: Запад не сможет навязать России свои правила
Санкт-Петербург, 29 апреля 2023, 05:24 — REGNUM Непонятные правила пытаются навязать другим западные страны, но Россия следовать им не намерена, заявил 28 апреля на заседании Совета законодателей президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что бывшие партнёры в ряде стран маниакально разрушают правовую базу и каналы связи, пытаются навязать всем свои взгляды.
«Кто написал эти правила? У себя где-то под одеялом пишут, и сами под одеялом там что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем. Но и следовать их правилам тоже не собираемся», — сказал утвердительно Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ подчёркивал, что попытки западных стран создать проблемы для России привели к трудностям для них самих. Россия не намерена уходить в самоизоляцию и будет развивать отношения с дружественными странами.