Москва, 29 апреля, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Украинские войска размещали в Артёмовске огневые позиции, в том числе и артиллерийские, не только в жилых домах, но и в образовательных и медицинских учреждениях. Об этом РИА Новости рассказал эвакуированный рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Как пояснил горожанин, гаубицы и миномёты, а также ракетное вооружение ВСУ начали применять ещё с лета прошлого года. Киевские боевики размещали артиллерию в жилых домах, в стоматологии, в здании института иностранных языков, на швейной фабрике.

Мужчина вместе с родителями переселился в подвал с июня 2022 года, а в апреле их эвакуировали российские бойцы.

Несмотря на то, что Чекалин считает себя украинцем, воевать с Россией он отказался: «Почему я должен брать автомат в руки и идти воевать против своих же друзей, знакомых, близких?»

Как сообщало ИА REGNUM, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что в случае нападения на Москву Киеву грозил бы крах.