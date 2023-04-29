Развожаев: беспилотник ВСУ атаковал Севастополь, загорелся резервуар с топливом

Севастополь, , 05:15 — REGNUM Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил 29 апреля о возгорании после атаки беспилотника ВСУ резервуара с топливом.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«В районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте горит резервуар с топливом. По предварительным данным, возгорание произошло из-за попадания беспилотника», — написал в своём Telegram-канале Развозжаев.

Губернатор заверил, что все необходимые спецслужбы оперативно приступили к работе на месте происшествия.

Площадь пожара составляет почти 1000 кв. метров. Ему присвоен 4-й класс. Что касается пострадавших — информация уточняется.

«Прошу сохранять спокойствие», — призвал Михаил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский беспилотник пытался взорвать УАЗ белгородских пограничников, но был ликвидирован. Инцидент произошёл около населённого пункта Бутырки Валуйского района.

28 апреля в аэропорту Домодедово был замечен беспилотный летательный аппарат.