Севастополь, 29 апреля, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил 29 апреля о возгорании после атаки беспилотника ВСУ резервуара с топливом.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3801732" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«В районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте горит резервуар с топливом. По предварительным данным, возгорание произошло из-за попадания беспилотника», — написал в своём Telegram-канале Развожаев.

Губернатор заверил, что все необходимые спецслужбы оперативно приступили к работе на месте происшествия.

Площадь пожара составляет почти 1000 кв. метров. Ему присвоен 4-й класс. Что касается пострадавших — информация уточняется.

«Прошу сохранять спокойствие», — призвал Михаил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский беспилотник пытался взорвать УАЗ белгородских пограничников, но был ликвидирован. Инцидент произошёл около населённого пункта Бутырки Валуйского района.

28 апреля в аэропорту Домодедово был замечен беспилотный летательный аппарат.