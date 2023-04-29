Барбашов: нежелание ВСУ разминировать города приводит к ранениям мирных жителей

Снигирёвский район, , 05:07 — REGNUM В городе Снигирёвке Херсонской области из-за нежелания украинских военных разминировать территорию ранения получили несколько человек, сообщил ТАСС глава Снигиревского района Юрий Барбашов.

Стоп! Мины Кадр из видео. Министерство обороны РФ

Самой большой проблемой на данный момент он назвал системное разминирование. Из-за того что ВСУ не проводили эти работы, только за последние полгода пострадали порядка 10 человек. Сложно установить общее количество погибших, среди пострадавших есть как местные жители, так и представители областных ведомств.

«Более-менее» назвал Барбашов гуманитарную обстановку в Снигирёвке.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава муниципалитета заявлял, что украинские военные беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигирёвского района Херсонской области. На просёлочных дорогах регулярно подрываются люди, в том числе дети.