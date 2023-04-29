Нежелание ВСУ разминировать города приводит к ранениям мирных жителей
Барбашов: нежелание ВСУ разминировать города приводит к ранениям мирных жителей
Херсонская область, 29 апреля, 2023, 05:07 — ИА Регнум. В городе Снигирёвке Херсонской области из-за нежелания украинских военных разминировать территорию ранения получили несколько человек, сообщил ТАСС глава Снигиревского района Юрий Барбашов.
Самой большой проблемой на данный момент он назвал системное разминирование. Из-за того что ВСУ не проводили эти работы, только за последние полгода пострадали порядка 10 человек. Сложно установить общее количество погибших, среди пострадавших есть как местные жители, так и представители областных ведомств.
«Более-менее» назвал Барбашов гуманитарную обстановку в Снигирёвке.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава муниципалитета заявлял, что украинские военные беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигирёвского района Херсонской области. На просёлочных дорогах регулярно подрываются люди, в том числе дети.