Санкт-Петербург, 29 апреля, 2023, 04:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге полицейские применили оружие при обезвреживании дебошира, на которого пожаловались соседи, сообщили 29 апреля в МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Жители дома №124 по Московскому проспекту обратились в полицию с жалобами на соседа, проживающего в квартире на втором этаже.

«При попытке попасть в квартиру 65-летнего нарушителя через окно, он выстрелил из ружья, ранив сотрудника МЧС в плечо», — говорится в сообщении.

Для задержания злоумышленника прибыли дополнительные силы из числа сотрудников МВД. С целью обезвреживания мужчины было принято решение вскрыть квартиру.

После того как правоохранители оказались в квартире, хозяин трижды выстрелил по ним из помпового ружья. Заряды попали в бронезащиту сотрудников. Полицейский в соответствии с законодательством применил табельное оружие. Получив ранение, мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Пострадавших среди местных жителей нет. Организована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 декабря 2022 года агрессивный пьяный мужчина начал стрелять из ружья с балкона одного из домов в Сестрорецке. На его обезвреживание прибыл полицейский спецназ. Стрелка взяли живым, при этом никто не пострадал.